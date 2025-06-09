Руководители клубов НБА предупредили о последствиях обмена Луки Дончича в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и аналитический обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейк Вайнбах поделился мнением руководителей клубов лиги о состоявшемся в феврале переходе Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Руководители клубов лиги считают, что переход Луки Дончича из «Далласа» в «Лейкерс» стал настоящим «подарком» для команды из Лос-Анджелеса. Стоит отметить, что подобное мнение, распространённое по всей лиге, может существенно осложнить для «Лейкерс» ведение переговоров с другими клубами.

В случае новых обменов «Лейкерс», возможно, придётся переплачивать за интересующих их игроков на рынке», — написал Вайнбах на своей страничке в социальной сети X.