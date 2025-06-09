«Лучший в стране? Да ну тебя!» Леброн рассказал, как его выгнали со школьной тренировки

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о годах в старшей школе и влиянии, которое оказал на него тренер Кит Дамброт.

«Я пришёл на первую тренировку во второй год обучения в старшей школе, чувствуя себя довольно самоуверенно. Но уже в первый же день тренер Дамброт выгнал меня с площадки. Он посмотрел на меня и сказал: «Лучший второкурсник страны? Да ну тебя!»

Этим он сразу задал тон всему сезону: дал понять, что не позволит мне зазнаваться. Здесь всё не про тебя, а про то, что мы строим вместе», — рассказал Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса: