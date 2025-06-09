«Оклахома» победила «Индиану» во втором матче финала плей-офф НБА, Шей набрал 34 очка

В ночь с 8 на 9 июня мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) закончился второй матч финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 123:107 и сравняли счёт в серии — 1-1.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 34 очка, пять подборов и восемь результативных передач.

У «Индианы» самым результативным стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон. В активе американца 17 очков, три подбора и шесть результативных передач.

Третья игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 11 на 12 июня.