Результаты игрового дня плей-офф НБА 9 июня

В ночь с 8 на 9 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй матч финальной серии плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 9 июня

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 123:107 (счёт в серии 1-1).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 34 очка, пять подборов и восемь результативных передач.

Третья игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 11 на 12 июня.