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Результаты игрового дня плей-офф НБА 9 июня

Результаты игрового дня плей-офф НБА 9 июня
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В ночь с 8 на 9 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй матч финальной серии плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 9 июня

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 123:107 (счёт в серии 1-1).

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 34 очка, пять подборов и восемь результативных передач.

Третья игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 11 на 12 июня.

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