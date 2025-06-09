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Впервые за шесть лет в финале НБА пять игроков одной команды набрали по 15+ очков

Впервые за шесть лет в финале НБА пять игроков одной команды набрали по 15+ очков
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Сегодня, 9 июня, завершился второй матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 123:107 (1-1) в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

Примечательно, что впервые за последние шесть лет в финальной серии сразу пять игроков одной команды набрали не менее 15 очков. В составе «Оклахомы» это удалось Шею Гилджес-Александеру (34), Алексу Карузо (20), Джейлену Уильямсу (19), Аарону Уиггинсу (18) и Чету Холмгрену (15).

Третья игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 11 на 12 июня. Начало встречи — 3:30 мск.

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