Впервые за шесть лет в финале НБА пять игроков одной команды набрали по 15+ очков

Сегодня, 9 июня, завершился второй матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 123:107 (1-1) в пользу домашней команды.

Примечательно, что впервые за последние шесть лет в финальной серии сразу пять игроков одной команды набрали не менее 15 очков. В составе «Оклахомы» это удалось Шею Гилджес-Александеру (34), Алексу Карузо (20), Джейлену Уильямсу (19), Аарону Уиггинсу (18) и Чету Холмгрену (15).

Третья игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 11 на 12 июня. Начало встречи — 3:30 мск.