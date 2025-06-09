Гилджес-Александер стал рекордсменом финалов НБА по очкам за дебютные две игры

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:107 (1-1).

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые; 11 из 12 — штрафные), восемь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

Как отмечает аккаунт NBA Communications в социальной сети X, Гилджес-Александер установил новый рекорд по количеству очков, набранных в первых двух матчах финальной серии плей-офф НБА для дебютанта — 72. Предыдущее достижение принадлежало Аллену Айверсону, который в 2001 году набрал 71 очко за два своих первых матча в финале.