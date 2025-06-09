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Перкинс выразил сомнения в готовности Халибёртона к третьему матчу финала c «Оклахомой»

Перкинс выразил сомнения в готовности Халибёртона к третьему матчу финала c «Оклахомой»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс оценил игру разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона во втором финальном матче против «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) и выразил сомнения в его готовности к продуктивной игре в третьей встрече.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

«Я сомневаюсь, что он сможет это сделать. Мы ведь говорим об одной из сильнейших оборонительных команд в истории НБА, а Тайриз Халибёртон не славится выдающимися бомбардирскими способностями», — заявил Перкинс в эфире ESPN.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (7 из 13 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), шесть результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».

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