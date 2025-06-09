Перкинс выразил сомнения в готовности Халибёртона к третьему матчу финала c «Оклахомой»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс оценил игру разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона во втором финальном матче против «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) и выразил сомнения в его готовности к продуктивной игре в третьей встрече.

«Я сомневаюсь, что он сможет это сделать. Мы ведь говорим об одной из сильнейших оборонительных команд в истории НБА, а Тайриз Халибёртон не славится выдающимися бомбардирскими способностями», — заявил Перкинс в эфире ESPN.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (7 из 13 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), шесть результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».