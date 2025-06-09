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Халибёртон рассказал, что помешало «Индиане» обыграть «Оклахому» во втором матче

Халибёртон рассказал, что помешало «Индиане» обыграть «Оклахому» во втором матче
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) прокомментировал поражение своей команды.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

«Думаю, у меня было две действительно неудачные первые половины. Мне нужно понять, как начать игры сильнее и лучше проявлять себя с самого начала», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (7 из 13 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».

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