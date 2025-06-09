Халибёртон рассказал, что помешало «Индиане» обыграть «Оклахому» во втором матче

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) прокомментировал поражение своей команды.

«Думаю, у меня было две действительно неудачные первые половины. Мне нужно понять, как начать игры сильнее и лучше проявлять себя с самого начала», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (7 из 13 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».