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Гилджес-Александер — о финале НБА: столько людей отдали бы всё ради такого шанса

Гилджес-Александер — о финале НБА: столько людей отдали бы всё ради такого шанса
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (107:123, 1-1) поделился эмоциями от игры в финале.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

«Я стараюсь постоянно напоминать себе: просто наслаждайся процессом и каждым моментом. Это невероятно, это всё, о чём я мечтал. Это высшая сцена баскетбола за всю историю. Столько людей отдали бы всё ради такого шанса», — признался Гилджес-Александер в послематчевом интервью.

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковый; 11 из 12 — со штрафных), сделав восемь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

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