Гилджес-Александер — о финале НБА: столько людей отдали бы всё ради такого шанса

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (107:123, 1-1) поделился эмоциями от игры в финале.

«Я стараюсь постоянно напоминать себе: просто наслаждайся процессом и каждым моментом. Это невероятно, это всё, о чём я мечтал. Это высшая сцена баскетбола за всю историю. Столько людей отдали бы всё ради такого шанса», — признался Гилджес-Александер в послематчевом интервью.

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковый; 11 из 12 — со штрафных), сделав восемь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».