Шей Гилджес-Александер повторил рекорд плей-офф НБА, который был у Джордана и Леброна

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 123:107 (1-1).

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковый; 11 из 12 — со штрафных), сделав восемь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

Как отмечает официальный аккаунт НБА в социальной сети X, Шай Гилджес-Александер повторил рекорд легендарного Майкла Джордана и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по числу матчей минимум с 30 очками и пятью передачами в одном плей-офф — у него, как и у них, их 11.