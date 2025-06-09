«Серьёзная проблема». Карлайл отреагировал на поражение «Индианы» в матче с «Оклахомой»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) объяснил поражение своей команды.

«Снова неудачная первая половина — это, безусловно, серьёзная проблема. В первой части матча мы действовали слабо, а после перерыва выступили немного лучше. Однако невозможно стать успешной и стабильной командой, если только реагировать на происходящее, а не самому диктовать условия игры», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 36 минут на паркете канадец отметился 34 очками, восемью результативными передачами и пятью подборами.