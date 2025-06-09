Майлз Тёрнер назвал главную ошибку «Индианы» во втором матче с «Оклахомой»

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) отреагировал на поражение своей команды.

«Я думаю, в первой половине мы набрали всего четыре или шесть очков из-под кольца, а это не в нашем стиле, не баскетбол «Пэйсерс». Когда команда полагается только на трёхочковые или броски со средней дистанции, это далеко не всегда приносит успех», — заявил Тёрнер во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 36 минут на паркете канадец отметился 34 очками, восемью результативными передачами и пятью подборами.