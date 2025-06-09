Майлз Тёрнер назвал главную ошибку «Индианы» во втором матче с «Оклахомой»
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Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) отреагировал на поражение своей команды.
НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон
«Я думаю, в первой половине мы набрали всего четыре или шесть очков из-под кольца, а это не в нашем стиле, не баскетбол «Пэйсерс». Когда команда полагается только на трёхочковые или броски со средней дистанции, это далеко не всегда приносит успех», — заявил Тёрнер во время послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 36 минут на паркете канадец отметился 34 очками, восемью результативными передачами и пятью подборами.
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