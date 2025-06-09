Халибёртон после матча с «Оклахомой» уходил с пресс-конференции, заметно прихрамывая

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер»», в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:123 (1-1).

Примечательно, что после окончания послематчевой пресс-конференции Халибёртон был замечен хромающим. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этого эпизода.

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (7 из 13 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».