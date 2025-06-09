Главный тренер «Оклахомы» объяснил, за счёт чего удалось обыграть «Индиану» во 2-м матче

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (123:107, 1-1) прокомментировал победу своей команды.

«Индиана» — команда со своим особым стилем, к которому нужно привыкнуть. Мы не так часто с ними встречаемся. Они по-особенному действуют и в нападении, и в обороне. Мне кажется, наши игроки проделали отличную работу, сделав нужные выводы и прибавив, — а это очень важно между первой и второй играми», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 36 минут на паркете канадец отметился 34 очками, восемью результативными передачами и пятью подборами.