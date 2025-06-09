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Главный тренер «Оклахомы» объяснил, за счёт чего удалось обыграть «Индиану» во 2-м матче

Главный тренер «Оклахомы» объяснил, за счёт чего удалось обыграть «Индиану» во 2-м матче
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (123:107, 1-1) прокомментировал победу своей команды.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

«Индиана» — команда со своим особым стилем, к которому нужно привыкнуть. Мы не так часто с ними встречаемся. Они по-особенному действуют и в нападении, и в обороне. Мне кажется, наши игроки проделали отличную работу, сделав нужные выводы и прибавив, — а это очень важно между первой и второй играми», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 36 минут на паркете канадец отметился 34 очками, восемью результативными передачами и пятью подборами.

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