Карузо: не хочу слышать поздравления, пока серия не закончится и «Оклахома» не выиграет

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (123:107, 1-1) высказался по поводу победы своей команды.

«Впервые за этот плей-офф я встречаю людей — знакомых и незнакомых — и они поздравляют меня. Но, честно говоря, я не хочу слышать поздравления, пока серия не закончится и мы не одержим победу», — заявил Карузо во время послематчевой пресс-конференции.

Карузо, в свою очередь, в сегодняшнем матче набрал 20 очков, что стало для него вторым случаем в текущем плей-офф, когда он достигает этой отметки. Примечательно, что в регулярном чемпионате Алекс ни разу не смог набрать 20 очков.