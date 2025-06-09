Карузо: не хочу слышать поздравления, пока серия не закончится и «Оклахома» не выиграет
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (123:107, 1-1) высказался по поводу победы своей команды.
НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон
«Впервые за этот плей-офф я встречаю людей — знакомых и незнакомых — и они поздравляют меня. Но, честно говоря, я не хочу слышать поздравления, пока серия не закончится и мы не одержим победу», — заявил Карузо во время послематчевой пресс-конференции.
Карузо, в свою очередь, в сегодняшнем матче набрал 20 очков, что стало для него вторым случаем в текущем плей-офф, когда он достигает этой отметки. Примечательно, что в регулярном чемпионате Алекс ни разу не смог набрать 20 очков.
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