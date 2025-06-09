Чет Холмгрен назвал Карузо «великим GOAT» после второго матча финала НБА с «Индианой»

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (123:107, 1-1) оценил выступление атакующего защитника Алекса Карузо.

– Как бы вы охарактеризовали уровень энергии Карузо, которому уже 30 лет?

– Ну, не стоит так обижать нашего великого GOAT (смеётся)! Он из тех, кто всегда выкладывается на полную, вне зависимости от возраста — будь ему 22 или 30. Его заряд энергии буквально вдохновляет всю команду.

А ещё его умение анализировать игру и направлять партнёров — это огромный плюс для нас. Надеюсь, с годами он не утратит этих качеств, — приводит слова Холмгрена официальный аккаунт лиги в социальной сети X.

Карузо, в свою очередь, в сегодняшнем матче набрал 20 очков, что стало для него вторым случаем в текущем плей-офф, когда он достигает этой отметки. Примечательно, что в регулярном чемпионате Алекс ни разу не смог набрать 20 очков.