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Тайриз Халибёртон раскрыл главную проблему «Индианы» против защиты «Оклахомы»

Тайриз Халибёртон раскрыл главную проблему «Индианы» против защиты «Оклахомы»
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) проанализировал выступление своей команды после поражения.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

«У них действительно впечатляющая защитная система. В составе много универсальных игроков, способных эффективно опекать боллхэндлеров и быстро перекрывать зоны на площадке. Их игра отличается жёсткостью, и они умело воздействуют на судей, добиваясь допуска к более агрессивному стилю. Нам нужно научиться лучше адаптироваться к такому сопротивлению», — цитирует Халибёртона CBS Sports.

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (7 из 13 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».

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