Тайриз Халибёртон раскрыл главную проблему «Индианы» против защиты «Оклахомы»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) проанализировал выступление своей команды после поражения.

«У них действительно впечатляющая защитная система. В составе много универсальных игроков, способных эффективно опекать боллхэндлеров и быстро перекрывать зоны на площадке. Их игра отличается жёсткостью, и они умело воздействуют на судей, добиваясь допуска к более агрессивному стилю. Нам нужно научиться лучше адаптироваться к такому сопротивлению», — цитирует Халибёртона CBS Sports.

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (7 из 13 с игры, где 3 из 8 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-5».