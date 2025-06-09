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ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало шестого матча финала Единой лиги, где смотреть

ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало шестого матча финала Единой лиги, где смотреть
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Сегодня, 9 июня, состоится шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют ЦСКА и «Зенит». Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск. Увидеть матч можно будет на официальном сайте Единой лиги, а также на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, где отобразит все основные события встречи.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Серия за первое место будет продолжаться до четырёх побед. Сейчас счёт в серии 3-2 в пользу московского клуба. Бронзовыми медалистами сезона-2024/2025 стали игроки казанского УНИКСа, обыгравшие краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1).

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