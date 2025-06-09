Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей Единой лиги 9 июня

Расписание матчей Единой лиги 9 июня
Комментарии

Сегодня, 9 июня, запланирован шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встретятся ЦСКА и «Зенит». Игра состоится в Москве и начнётся в 19:30 мск.

Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги 9 июня (время московское):

19:30. ЦСКА — «Зенит».

Напомним, серия за золото будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА. Бронзовыми медалистами сезона-2024/2025 стали баскетболисты УНИКСа. В серии за третье место соревнований игроки казанского клуба в четырёх матчах победили краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1).

Сейчас читают:
Новый рекорд, камбэк и баскетбол на грани. ЦСКА и «Зенит» показали, что такое финал!
Новый рекорд, камбэк и баскетбол на грани. ЦСКА и «Зенит» показали, что такое финал!

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android