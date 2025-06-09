Расписание матчей Единой лиги 9 июня

Сегодня, 9 июня, запланирован шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встретятся ЦСКА и «Зенит». Игра состоится в Москве и начнётся в 19:30 мск.

Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги 9 июня (время московское):

19:30. ЦСКА — «Зенит».

Напомним, серия за золото будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА. Бронзовыми медалистами сезона-2024/2025 стали баскетболисты УНИКСа. В серии за третье место соревнований игроки казанского клуба в четырёх матчах победили краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1).

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