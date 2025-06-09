«Он будет предельно честным». Эй Смит — о Майкле Джордане в новой роли

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит рассказал, что легендарный игрок НБА Майкл Джордан будет откровенным во время своих выступлений в качестве аналитика телевизионных эфиров канала NBC, с которым знаковый баскетболист подписал контракт.

«Позвольте мне рассказать вам кое-что о Майкле Джордане. Он будет предельно честным и не будет пассивным. Джордан, которого я знаю, настолько откровенен, насколько это возможно. Он не пытается задеть чьи-либо чувства, он не пытается задеть вас, но он расскажет вам, что происходит», — сказал Эй Смит в подкасте PBD Podcast.

Отметим, что Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА и был самым результативным игроком НБА в периоды с 1987 по 1993 и 1996 по 1998 год.