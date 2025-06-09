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Шакил О’Нил рассказал, чего не хватает финалам НБА в последнее время

Шакил О’Нил рассказал, чего не хватает финалам НБА в последнее время
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеведущий Шакил О’Нил объяснил, почему считает, что финалам НБА сейчас не хватает физической борьбы, как это было раньше.

«Что мне не нравится в этих финалах, так это то, что здесь нет никакой враждебности. Я хочу увидеть удары локтями. Я слышал, как тренерский штаб «Пэйсерс» говорил об «Оклахоме», и они были очень любезны…

Когда мы играли с «Хьюстоном» в финале, моим соперником был Хаким Оладжьювон. Я тренировался с ним летом, и у нас был один агент, а затем он меня просто ошарашил», — сказал О’Нил в эфире программы Inside the NBA.

Напомним, в финале НБА 2025 года «Индиана Пэйсерс» выиграла первый матч со счётом 111:110. Во втором победу одержала «Оклахома-Сити Тандер» — 123:107. Следующая игра пройдёт в Индианаполисе, счёт в серии равный — 1-1.

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