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Гилджес-Александер повторил достижение, покорявшееся лишь трём легендарным игрокам НБА

Гилджес-Александер повторил достижение, покорявшееся лишь трём легендарным игрокам НБА
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал 30+ очков и сделал три и более перехвата в двух матчах подряд в рамках финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как отмечает пресс-служба НБА, ранее такое в североамериканской лиге удавалось лишь Леброну Джеймсу (2016 год), Дуэйну Уэйду (2006 год) и Рику Барри (1975 год).

Знаковое достижение Гилджес-Александер повторил в финальной серии с «Индианой Пэйсерс». В первой игре финала (110:111) Шей набрал 38 очков и сделал три перехвата. Во втором матче (123:107) канадец набрал 34 очка и сделал четыре перехвата.

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