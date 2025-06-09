«Никогда не мог его сломать». Шакил О’Нил назвал недооценённую легенду НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеведущий Шакил О’Нил поделился мнением о члене Зала славы баскетбола и пятикратном чемпионе лиги Тиме Данкане, который всю карьеру выступал за «Сан-Антонио Спёрс».

«Тим был проблемой. Я никогда не мог сломать его и Хакима Оладжьювона. Не знаю, почему люди о нём не говорят. Думаю, всё дело в том, что он тихий, не показушник. Когда он получил награду MVP, на нём были джинсовые шорты и чёртовы сандалии Иисуса. Чарльз [Баркли] всегда говорит, что он был величайшим тяжёлым форвардом всех времён, и я с ним полностью согласен», — сказал О’Нил в подкасте The Big Podcast.