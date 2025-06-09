Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Никогда не мог его сломать». Шакил О’Нил назвал недооценённую легенду НБА

«Никогда не мог его сломать». Шакил О’Нил назвал недооценённую легенду НБА
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеведущий Шакил О’Нил поделился мнением о члене Зала славы баскетбола и пятикратном чемпионе лиги Тиме Данкане, который всю карьеру выступал за «Сан-Антонио Спёрс».

«Тим был проблемой. Я никогда не мог сломать его и Хакима Оладжьювона. Не знаю, почему люди о нём не говорят. Думаю, всё дело в том, что он тихий, не показушник. Когда он получил награду MVP, на нём были джинсовые шорты и чёртовы сандалии Иисуса. Чарльз [Баркли] всегда говорит, что он был величайшим тяжёлым форвардом всех времён, и я с ним полностью согласен», — сказал О’Нил в подкасте The Big Podcast.

Сейчас читают:
Волшебство «Индианы» не сработало. Шей и «Оклахома» устроили «Пэйсерс» разнос
Волшебство «Индианы» не сработало. Шей и «Оклахома» устроили «Пэйсерс» разнос
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android