«Как будто хочет тебя убить». Шакил О'Нил — о первой встрече с Майклом Джорданом

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеведущий Шакил О’Нил рассказал, как впервые в жизни вышел на один паркет с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

«Это был мой первый момент «Добро пожаловать в НБА», потому что я был сумасшедшим ребёнком. Так вот, в Чикаго был старый стадион, тебе нужно было подниматься по лестнице, и когда идёшь, там играла музыка «Буллз» и чёртово лазерное шоу. И вот он… Боже, тот самый парень, который был у тебя на постере в старшей школе и университете. Он здесь, узнаёт тебя, но смотрит так, будто хочет тебя убить. Я вижу это и думаю: «Что случилось Майк?» — а он продолжает смотреть.

Потом делаешь бросок, и он тут как тут. Он делает любое движение, и я понимаю: «Этот ******* идеален». В первый раз, когда играл против Джордана, я был в шоке, моё сердце колотилось, а потом я подумал: «Да, он тот самый Майк, но я должен играть хорошо». Я провёл не кошмарную игру, но и не отличную. Держался, но был в ужасе», — сказал О’Нил в подкасте the New Heights.