«Олимпиакос» оштрафован на € 53 тыс. за множество нарушений в финале с «Панатинаикосом»

«Олимпиакос» оштрафован на € 53 тыс., а также получил множественные дисциплинарные взыскания после третьего матча финальной серии чемпионата Греции с «Панатинаикосом» (99:88). Об этом информирует Basket News. Штрафные меры коснулись атакующего защитника Эвана Фурнье, главного тренера Георгиоса Барцокаса и генерального менеджера Никоса Лепениотиса.

Фурнье избежал дисквалификации, но был оштрафован на € 30 тыс. и получил строгое письменное предупреждение за непристойный жест в сторону болельщиков во время четвёртой четверти. Акция была охарактеризована как «позорная и дискредитирующая спорт».

Барцокас был оштрафован на € 3 тыс. и получил письменный выговор за эмоциональные высказывания во время матча. Лепениотис оштрафован на € 10 тыс., получил строгое письменное предупреждение и был обязан официально отказаться от своих послематчевых комментариев. Кроме того, сам клуб оштрафован на € 10 тыс. и получил официальный выговор.

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