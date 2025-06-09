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Джейлен Уильямс ответил, к стилю какой легенды НБА близок Гилджес-Александер

Джейлен Уильямс ответил, к стилю какой легенды НБА близок Гилджес-Александер
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс высказал мнение, что игровой стиль его товарища по команде Шея Гилджес-Александера напоминает манеру легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Если внимательно приглядеться за тем, как играет Шей, то понимаешь, что между ними много общего. Он может вносить в игру что-то своё», — сказал Уильямс на пресс-конференции.

Напомним, «Оклахома» вышла в финал НБА нынешнего сезона, где встречается с клубом «Индиана Пэйсерс». После двух матчей серии счёт равный — 1-1.

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