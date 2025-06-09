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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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19:30 Мск
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ЦСКА — «Зенит»: текстовая трансляция шестого матча финальной серии ЕЛ начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Зенит»: текстовая трансляция шестого матча финальной серии ЕЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 9 июня, пройдёт шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого сыграют московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра состоится в Москве.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию, где отразит все основные события встречи. Трансляция стартует одновременно с началом матча — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, серия за золотые медали будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу красно-синих. Бронзовыми медалистами стали игроки казанского УНИКСа, победившие краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1).

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