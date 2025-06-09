Анатолий Тимощук высказался о финальной серии Единой лиги между «Зенитом» и ЦСКА

Именитый футболист, а ныне помощник главного тренера футбольного «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой встречаются ЦСКА и «Зенит».

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Сегодня, 9 июня, команды проведут шестой матч. Он состоится в Москве и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести его текстовую онлайн-трансляцию.

«Это культовый матч, уже классика баскетбола. Это противостояние я ждал с большим нетерпением и хотел, чтобы побыстрее наступил день матча», — приводит слова «Матч ТВ».

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.

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