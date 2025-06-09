Карлайл: можно заранее записать на счёт Шея 34 очка ещё до того, как он сядет в самолёт

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) оценил выступление разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера.

«Можно заранее записать на счёт Шея 34 очка ещё до того, как он завтра сядет в самолёт на следующий матч, — этот парень всегда набирает свои баллы. Наша задача — максимально усложнить ему жизнь на площадке», — цитирует Карлайла ESPN US.

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковый; 11 из 12 — со штрафных), сделав восемь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».