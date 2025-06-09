Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айзея Томас назвал нынешнего тренера НБА, который демонстрирует приёмы старой школы

Айзея Томас назвал нынешнего тренера НБА, который демонстрирует приёмы старой школы
Аудио-версия:
Комментарии

Двухкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 12-кратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Айзея Томас во время участия в шоу с Шакилом О’Нилом отметил значимость главных тренеров для успеха игроков.

«Ты дошёл до финала НБА, но не выиграл титул, пока не встретил Фила Джексона. Коби Брайант не стал Коби, пока в команду не пришёл Фил Джексон. Джордан не выигрывал, пока его не заполучил Фил Джексон. В нынешней финальной серии есть тренер по имени Рик Карлайл, ему 65 лет, и на днях мы видели, как игроки его команды выполняли несколько последовательных заслонов, чего никто из баскетболистов «Оклахомы» никак не ожидал. Рик Карлайл демонстрирует некоторые приёмы старой школы. Это другой стиль, к которому «Оклахома» не привыкла», — сказал Томас.

Материалы по теме
Волшебство «Индианы» не сработало. Шей и «Оклахома» устроили «Пэйсерс» разнос
Волшебство «Индианы» не сработало. Шей и «Оклахома» устроили «Пэйсерс» разнос

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android