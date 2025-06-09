Айзея Томас назвал нынешнего тренера НБА, который демонстрирует приёмы старой школы

Двухкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 12-кратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Айзея Томас во время участия в шоу с Шакилом О’Нилом отметил значимость главных тренеров для успеха игроков.

«Ты дошёл до финала НБА, но не выиграл титул, пока не встретил Фила Джексона. Коби Брайант не стал Коби, пока в команду не пришёл Фил Джексон. Джордан не выигрывал, пока его не заполучил Фил Джексон. В нынешней финальной серии есть тренер по имени Рик Карлайл, ему 65 лет, и на днях мы видели, как игроки его команды выполняли несколько последовательных заслонов, чего никто из баскетболистов «Оклахомы» никак не ожидал. Рик Карлайл демонстрирует некоторые приёмы старой школы. Это другой стиль, к которому «Оклахома» не привыкла», — сказал Томас.

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