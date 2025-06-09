НБА оценила Егора Дёмина перед драфтом 2025 года

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дал оценку российскому баскетболисту Егору Дёмину в преддверии драфта НБА 2025 года.

«Дёмин — форвард ростом 206 см с одним из лучших пасов на драфте. У него есть видение, размер и креативность, чтобы делать практически любой тип паса с точностью, и, похоже, он предпочитает руководить игрой команды, а не забивать. Хотя Дёмин не обладает отличным броском, он ловок у корзины и в средней зоне с обманными движениями и мягким касанием.

В защите он лучше всего умеет предугадывать действия соперников в атаке, выскакивая на линии паса и используя руки для перехватов и блоков. Дёмин на уровне НБА будет выступать в качестве «генерала паркета» — того, кто может организовать нападение и настроить своих товарищей по команде.

Как и Якуционис, Дёмин обладает навыками, которые должны вызывать восхищение в фантазиях у менеджеров. Однако на данном этапе он является проектом развития и, вероятно, должен будет застолбить за собой место в роли новичка», — говорится в материале на официальном сайте НБА.