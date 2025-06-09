Илона Корстин ответила, чем отличается игра финалистов Единой лиги «Зенита» и ЦСКА

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о финальной серии турнира нынешнего сезона, где встречаются «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«У ЦСКА более командная игра, а у «Зенита» она настроена больше на индивидуальные качества игроков. Интересно посмотреть все технические и тактические задумки.

Паскуаль — известный во всей Европе тренер, тренировал многие команды Евролиги, и у него репутация одного из самых заслуженных тренеров в европейском баскетболе. Пистиолис считается молодым тренером, который получил шанс в ЦСКА. Как только он его получил, то в прошлом сезоне он стал чемпионом. Он амбициозен, жаждет побед и признания. Он очень много работает, он детальный технический специалист», — сказала Корстин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 9 июня, состоится шестой матч финальной серии. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести тестовую-онлайн трансляцию матча, которая начнётся одновременно с его началом.

Достижения сборных России по баскетболу: