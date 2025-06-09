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Шакил О'Нил назвал экс-игрока НБА, который в нынешнюю эру стал бы триллионером

Шакил О'Нил назвал экс-игрока НБА, который в нынешнюю эру стал бы триллионером
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил выразил уверенность, что заработал бы $ 1 трлн, если бы выступал в нынешнюю эпоху.

«Если бы я играл прямо сейчас, то был бы триллионером. Я верю в это на 100%», — сказал Шакил на канале New Heights в YouTube.

О'Нил выступал в НБА с 1992 по 2011 год. Шакил представлял такие клубы, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». За это время четырежды становился чемпионом НБА. По данным сервиса Celebrity Net Worth, состояние именитого спортсмена сейчас оценивается примерно в $ 500 млн.

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