Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс может покинуть «Монако» — Basket News

Американский разыгрывающий Майк Джеймс рассматривает варианты ухода из «Монако». Об этом информирует Basket News со ссылкой на свои источники. Нынешний контракт спортсмена с командой рассчитан до 2027 года.

Отмечается, что к мысли о возможном уходе из «Монако» Джеймс пришёл после того, как был оштрафован и отстранён клубом на неопределённый срок незадолго до полуфинала чемпионата Франции. Отмечается, что Майк был категорически не согласен с мотивировкой дисциплинарного взыскания. Также считается, что у него есть материалы, подтверждающие его версию событий.

Ранее издание L'Équipe сообщало, что Джеймс стал участником драки в одном из ресторанов Монако. С 2019 по 2021 год Майк выступал за московский ЦСКА.

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