Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс может покинуть «Монако» — Basket News

Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс может покинуть «Монако» — Basket News
Аудио-версия:
Комментарии

Американский разыгрывающий Майк Джеймс рассматривает варианты ухода из «Монако». Об этом информирует Basket News со ссылкой на свои источники. Нынешний контракт спортсмена с командой рассчитан до 2027 года.

Отмечается, что к мысли о возможном уходе из «Монако» Джеймс пришёл после того, как был оштрафован и отстранён клубом на неопределённый срок незадолго до полуфинала чемпионата Франции. Отмечается, что Майк был категорически не согласен с мотивировкой дисциплинарного взыскания. Также считается, что у него есть материалы, подтверждающие его версию событий.

Ранее издание L'Équipe сообщало, что Джеймс стал участником драки в одном из ресторанов Монако. С 2019 по 2021 год Майк выступал за московский ЦСКА.

Материалы по теме
Майк Джеймс устроил беспредел в Монако. Что теперь сотворил скандальный экс-игрок ЦСКА?
Майк Джеймс устроил беспредел в Монако. Что теперь сотворил скандальный экс-игрок ЦСКА?

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android