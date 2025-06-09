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Владимир Гомельский высказался о шестом матче финальной серии ЕЛ ЦСКА — «Зенит»

Владимир Гомельский высказался о шестом матче финальной серии ЕЛ ЦСКА — «Зенит»
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о предстоящем шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 9 июня, в Москве. Начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прогноз на ход шестого матча? Очень напряжённая и равная по счёту игра. Победитель определится в концовке», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В случае победы ЦСКА в сегодняшнем матче армейцы станут чемпионами. В случае победы «Зенита» серия продолжится в Санкт-Петербурге, где и определится обладатель золотых медалей.

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