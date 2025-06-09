Шакил О'Нил назвал любимый камбэк в своей карьере в НБА

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил ответил на вопрос по поводу своего любимого камбэка.

Легендарный спортсмен вспомнил седьмой матч финальной серии Западной конференции сезона-1999/2000, когда «Лос-Анджелес Лейкерс» встречались с «Портленд Трэйл Блэйзерс», отыграв отставание в 15 очков в четвёртой четверти, выиграли в итоге игру и вышли в финал, в котором также одержали победу.

«Фил Джексон сделал замечательную вещь. Он взял тайм-аут и сказал: «Ладно, ребята, давайте просто покончим с этой игрой». Потом Рик Фокс сделал несколько замечаний. Высказались Брайан Шоу и Роберт Орри. А потом, когда я увидел, что парни готовы, то подумал: «Давайте просто сделаем это». И мы сделали», — сказал О'Нил на канале The Rich Eisen Show в YouTube.

Шакил О'Нил отвлечён блогером во время еды: