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Лука Дончич назвал важное требование для игроков в современной НБА

Лука Дончич назвал важное требование для игроков в современной НБА
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказал мнение, что игроки должны концентрироваться на том, что у них получается максимально хорошо, и избегать того, в чём они не так сильны.

«Ещё одна важная вещь — знать свою роль. Знайте, что у вас получается хорошо, и делайте это. Не делайте того, в чём вы не сильны. Это не поможет», — сказал Дончич в подкасте Mind the Game.

«Когда игроки начинают неправильно понимать свою роль, выходить за её рамки, команда сбивается с пути», — добавил экс-игрок НБА Стив Нэш.

Напомним, «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА клубу «Миннесота Тимбервулвз». Дончич в пяти матчах в среднем набирал 30,2 очка, совершал семь подборов и отдавал 5,8 передачи.

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