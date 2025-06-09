Лука Дончич назвал важное требование для игроков в современной НБА

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказал мнение, что игроки должны концентрироваться на том, что у них получается максимально хорошо, и избегать того, в чём они не так сильны.

«Ещё одна важная вещь — знать свою роль. Знайте, что у вас получается хорошо, и делайте это. Не делайте того, в чём вы не сильны. Это не поможет», — сказал Дончич в подкасте Mind the Game.

«Когда игроки начинают неправильно понимать свою роль, выходить за её рамки, команда сбивается с пути», — добавил экс-игрок НБА Стив Нэш.

Напомним, «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА клубу «Миннесота Тимбервулвз». Дончич в пяти матчах в среднем набирал 30,2 очка, совершал семь подборов и отдавал 5,8 передачи.

Похудевший Дончич пришёл на игру в Словении: