Харпер ответил, кто бы победил: «Чикаго» сезона-1995/1996 или «Лейкерс» сезона-2000/2001

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер предположил, кто бы победил: «Чикаго Буллз» версии сезона-1995/1996 или «Лос-Анджелес Лейкерс» версии сезона-2000/2001. Харпер выступал как за один, так и за другой клуб.

«Всё-таки должен отдать предпочтение «Буллз» 1996 года, потому что они были немного лучше в обороне.

Думаю, «Чикаго» победил бы в четырёх играх. Хотя нет, возьму свои слова обратно, ведь Шак бы разозлился. Так что серия затянулась бы на семь игр. Майкл Джордан принёс бы победу», — сказал Харпер в подкасте Зака Мисисчии.

Майкл Джордан встретился с уличным артистом в Португалии: