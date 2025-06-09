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Рон Харпер ответил, справился бы Деннис Родман с Шакилом О'Нилом

Рон Харпер ответил, справился бы Деннис Родман с Шакилом О'Нилом
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер высказался о потенциальном противостоянии «Чикаго Буллз» версии сезона-1995/1996 и «Лос-Анджелес Лейкерс» версии сезона-2000/2001. Харпер выступал как за один, так и за другой клуб.

«Единственный игрок, с которым нам пришлось бы нелегко, — это Шакил О'Нил. Но я думаю, что мой кореш Деннис Родман смог бы с ним справиться», — сказал Харпер в подкасте Зака Мисисчии.

Ранее О'Нил ответил на вопрос по поводу любимого камбэка в своей карьере. Шакил тогда выступал за «Лейкерс», и «озёрники» сумели отыграть 15 очков в четвёртой четверти.

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