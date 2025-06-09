«Леброн мог изменить серию». Экс-игрок «Уорриорз» — о финале НБА 2018 года

40-летний американский профессиональный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ник Янг высказался о финале североамериканской лиги в сезоне-2017/2018, в котором он в составе «Голден Стэйт Уорриорз» завоевал чемпионство, вспомнив нашумевший момент в концовке первого матча с «Кливленд Кавальерс».
«Я был в замешательстве. Он выглядел таким уверенным, что я подумал, будто они одерживают чёртову победу. Я имею в виду, мы на тот момент были уверены, что заберём матч. Но… я оказался в замешательстве, потому что с одной стороны понимал: мы должны победить, но Смит взял подбор. И он мог легко вернуть «Кливленд» в игру, но стал вести мяч в сторону от кольца. И это заставило меня подумать, что я неправильно посмотрел на часы.
В тот момент нам всем показалось, что мы просто избежали поражения. Я не хочу этого говорить, но мы чувствовали, что выход в тот финал стал для нас настоящим прорывом после серии с «Хьюстон Рокетс». Однако мы знали, что Леброн мог бы изменить ход серии, если бы набирал в среднем 50 очков. Как он и сделал. Он вышел, пронёсся мимо меня и уничтожил. Мне было так плохо», — сказал Янг в эфире YouTube-канала Gil's Arena.
В финале Западной конференции «Уорриорз» встретились с «Хьюстон Рокетс» и прошли их в семиматчевом противостоянии 4-3. А в финале НБА обыграли «Кливленд Кавальерс» — 4-0.