Халибёртон раскритиковал игру «Индианы» во втором матче финала с «Оклахомой»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) высказался по поводу выступления своей команды после поражения.

«Пока мы просто передвигаем мяч по периметру, хотя наша атакующая игра строится на проникновениях в трёхсекундную зону. Нам нужно чаще и эффективнее проходить под кольцо. Соперник защищается против меня по-разному: иногда встречает с подстраховкой, иногда активно удваивает.

Во втором матче я допустил несколько досадных потерь. Мы очень хотели выступить лучше в этот раз. Все процессы в нашей команде должны стать качественнее, чтобы добиться успеха. Для команды, занимающей более низкое место в посеве, задача — выиграть хотя бы один матч на выезде.

Серия идёт до четырёх побед, и даже в проигранных играх можно извлечь ценные уроки. Я стараюсь находить наиболее выгодные позиции для атаки в рамках этой серии», — рассказал Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.