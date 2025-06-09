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Халибёртон раскритиковал игру «Индианы» во втором матче финала с «Оклахомой»

Халибёртон раскритиковал игру «Индианы» во втором матче финала с «Оклахомой»
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (107:123, 1-1) высказался по поводу выступления своей команды после поражения.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

«Пока мы просто передвигаем мяч по периметру, хотя наша атакующая игра строится на проникновениях в трёхсекундную зону. Нам нужно чаще и эффективнее проходить под кольцо. Соперник защищается против меня по-разному: иногда встречает с подстраховкой, иногда активно удваивает.

Во втором матче я допустил несколько досадных потерь. Мы очень хотели выступить лучше в этот раз. Все процессы в нашей команде должны стать качественнее, чтобы добиться успеха. Для команды, занимающей более низкое место в посеве, задача — выиграть хотя бы один матч на выезде.

Серия идёт до четырёх побед, и даже в проигранных играх можно извлечь ценные уроки. Я стараюсь находить наиболее выгодные позиции для атаки в рамках этой серии», — рассказал Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

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