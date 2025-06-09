Гилджес-Александер обозначил главный принцип «Оклахомы» перед третьим матчем с «Индианой»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (107:123, 1-1) обозначил важность командного успеха, а не индивидуального.

«Я бы с удовольствием обменял эти очки на две победы, но прошлое уже не изменить. Сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы повлиять на будущее. Необходимо сохранять максимальную концентрацию — даже во втором матче временами мы её теряли. На этой стадии только предельная собранность позволит достичь нашей главной цели. Во второй игре мы хорошо отработали в защите, быстро переходили в атаку и эффективно использовали свои моменты.

Нам гораздо чаще удавалось контролировать ход встречи, чем в первом матче. Важно принимать верные решения в нападении: если в прошлый раз мы часто буксовали, то теперь справились значительно лучше как в обороне, так и в атаке. После каждой игры всё меняется, и важно не зацикливаться на прошлом эпизоде — иначе можно сильно разочароваться», — рассказал Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.