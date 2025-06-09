Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер обозначил главный принцип «Оклахомы» перед третьим матчем с «Индианой»

Гилджес-Александер обозначил главный принцип «Оклахомы» перед третьим матчем с «Индианой»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (107:123, 1-1) обозначил важность командного успеха, а не индивидуального.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

«Я бы с удовольствием обменял эти очки на две победы, но прошлое уже не изменить. Сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы повлиять на будущее. Необходимо сохранять максимальную концентрацию — даже во втором матче временами мы её теряли. На этой стадии только предельная собранность позволит достичь нашей главной цели. Во второй игре мы хорошо отработали в защите, быстро переходили в атаку и эффективно использовали свои моменты.

Нам гораздо чаще удавалось контролировать ход встречи, чем в первом матче. Важно принимать верные решения в нападении: если в прошлый раз мы часто буксовали, то теперь справились значительно лучше как в обороне, так и в атаке. После каждой игры всё меняется, и важно не зацикливаться на прошлом эпизоде — иначе можно сильно разочароваться», — рассказал Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Сейчас читают:
Волшебство «Индианы» не сработало. Шей и «Оклахома» устроили «Пэйсерс» разнос
Волшебство «Индианы» не сработало. Шей и «Оклахома» устроили «Пэйсерс» разнос
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android