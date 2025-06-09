Уникальная карточка Джордана будет продана на аукционе популярного певца Фаррелла Уильямса

Уникальная карточка, на которой изображён легендарный баскетболист и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан в свой дебютный сезон в североамериканской лиге, будет продана летом 2025 года на аукционе, основанном популярным музыкальным исполнителем Фарреллом Уильямсом, сообщило издание New York Times.

Фото: nytimes.com

В статье говорится, что ранее ни одна автографированная карточка новичка Джордана Fleer с таким высоким объединённым рейтингом и качеством автографа никогда не продавалась публично. У данной карты отличный рейтинг, равный девяти баллам, и идеальный автограф, который был оценён компанией Professional Sports Authenticator (PSA) по шкале от 1 до 10.

Это одна из девяти карточек новичка Fleer, которые Джордан подписал синей ручкой Sharpie эксклюзивно для частного коллекционера в прошлом году. Согласно Joopiter, коллекционеру потребовалось почти пять лет координации с Джорданом, чтобы организовать процедуру подписи. Представитель PSA стал свидетелем подписей и затем оценил карточки.