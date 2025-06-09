Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уникальная карточка Джордана будет продана на аукционе популярного певца Фаррелла Уильямса

Уникальная карточка Джордана будет продана на аукционе популярного певца Фаррелла Уильямса
Аудио-версия:
Комментарии

Уникальная карточка, на которой изображён легендарный баскетболист и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан в свой дебютный сезон в североамериканской лиге, будет продана летом 2025 года на аукционе, основанном популярным музыкальным исполнителем Фарреллом Уильямсом, сообщило издание New York Times.

Фото: nytimes.com

В статье говорится, что ранее ни одна автографированная карточка новичка Джордана Fleer с таким высоким объединённым рейтингом и качеством автографа никогда не продавалась публично. У данной карты отличный рейтинг, равный девяти баллам, и идеальный автограф, который был оценён компанией Professional Sports Authenticator (PSA) по шкале от 1 до 10.

Это одна из девяти карточек новичка Fleer, которые Джордан подписал синей ручкой Sharpie эксклюзивно для частного коллекционера в прошлом году. Согласно Joopiter, коллекционеру потребовалось почти пять лет координации с Джорданом, чтобы организовать процедуру подписи. Представитель PSA стал свидетелем подписей и затем оценил карточки.

Материалы по теме
«Леброн мог изменить серию». Экс-игрок «Уорриорз» — о финале НБА 2018 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android