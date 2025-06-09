Ховард предостерёг потенциального первого номера драфта 2025-го от повторения своей ошибки

Восьмикратный участник Матча всех звёзд и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард обратился к потенциальному первому номеру драфта лиги в 2025 году Куперу Флэггу, пожелав избежать повторения ошибки, который допустил сам звёздный центровой.

«Просто играй в баскетбол, наслаждайся матчами. Не позволяй политике отнимать страсть и просто получай удовольствие», — приводит слова Ховарда издание NBA Analysis.

Ховард был выбран на драфте НБА 2004 года под первым номером командой «Орландо Мэджик». Выступал в НБА до 2022 года. За это время он стал победителем данк-контеста в 2008-м, в 2009 и 2010 году был лидером по блок-шотам за сезон, с 2008 по 2010-й и в 2012-м и 2013-м совершал больше всех подборов за сезон.