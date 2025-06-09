Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ховард предостерёг потенциального первого номера драфта 2025-го от повторения своей ошибки

Ховард предостерёг потенциального первого номера драфта 2025-го от повторения своей ошибки
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмикратный участник Матча всех звёзд и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард обратился к потенциальному первому номеру драфта лиги в 2025 году Куперу Флэггу, пожелав избежать повторения ошибки, который допустил сам звёздный центровой.

«Просто играй в баскетбол, наслаждайся матчами. Не позволяй политике отнимать страсть и просто получай удовольствие», — приводит слова Ховарда издание NBA Analysis.

Ховард был выбран на драфте НБА 2004 года под первым номером командой «Орландо Мэджик». Выступал в НБА до 2022 года. За это время он стал победителем данк-контеста в 2008-м, в 2009 и 2010 году был лидером по блок-шотам за сезон, с 2008 по 2010-й и в 2012-м и 2013-м совершал больше всех подборов за сезон.

Материалы по теме
«Леброн мог изменить серию». Экс-игрок «Уорриорз» — о финале НБА 2018 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android