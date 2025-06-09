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«Наволочка, которая медленно душит». Экс-игрок НБА — об игре в защите «Оклахомы»

«Наволочка, которая медленно душит». Экс-игрок НБА — об игре в защите «Оклахомы»
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43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Джей Уильямс провёл необычное сравнение в отношении уровня защиты команды «Оклахома-Сити Тандер» после второго матча финала лиги с «Индианой Пэйсерс» (107:123).

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Карузо - 20, Уильямс - 19, Уиггинс - 18, Холмгрен - 15, Уоллес - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Хартенштайн - 3, Джо - 2, Митчелл - 2, Джонс, Дженг, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 15, Матурин - 14, Несмит - 14, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Топпин - 3, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Брайант - 1, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джексон

«Я просто думаю, что «Оклахома» — это как наволочка на твоём лице, которая медленно душит тебя. Вот в чём заключается их защита», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

После двух матчей финальной серии сезона-2024/2025 между «Оклахомой» и «Индианой» счёт равный — 1-1.

Самым результативным игроком второго матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 34 очка, пять подборов и восемь результативных передач.

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