«Наволочка, которая медленно душит». Экс-игрок НБА — об игре в защите «Оклахомы»

43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Джей Уильямс провёл необычное сравнение в отношении уровня защиты команды «Оклахома-Сити Тандер» после второго матча финала лиги с «Индианой Пэйсерс» (107:123).

«Я просто думаю, что «Оклахома» — это как наволочка на твоём лице, которая медленно душит тебя. Вот в чём заключается их защита», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

После двух матчей финальной серии сезона-2024/2025 между «Оклахомой» и «Индианой» счёт равный — 1-1.

Самым результативным игроком второго матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 34 очка, пять подборов и восемь результативных передач.