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Эксперт призвал Халибёртона быть агрессивнее в финале НБА с «Оклахомой»

Эксперт призвал Халибёртона быть агрессивнее в финале НБА с «Оклахомой»
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43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Джей Уильямс призвал 25-летнего звёздного защитника Тайриза Халибёртона, выступающего за команду «Индиана Пэйсерс», быть агрессивнее в финальной серии с «Оклахомой-Сити Тандер».

«Вы могли бы привести доводы в пользу того, что, если бы Тайриз Халибёртон не реализовал победный бросок в первой игре, то мы бы говорили примерно в том же тоне. Сегодня он не был агрессивен, а команда из Индианы лучше, когда он берёт игру на себя и атакует», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

Послед двух матчей финала счёт в серии между «Оклахомой» и «Индианой» равный — 1-1.

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