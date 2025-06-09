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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Фото: Бэйкон из «Зенита» сидит отдельно от команды во время тайм-аута в финале Единой лиги

Фото: Бэйкон из «Зенита» сидит отдельно от команды во время тайм-аута в финале Единой лиги
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В данный момент проходит шестой матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит». На момент написания новости счёт на табло — 25:20 в пользу домашней команды.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-я четверть
50 : 33
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Жбанов, Земский, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Примечательно, что во время первого тайм-аута легкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон находился в стороне от команды, которая слушала установки главного тренера Хавьера Паскуаля.

Фото: t.me/vremyanaataku

Напомним, в случае поражения петербургского клуба ЦСКА станет чемпионом сезона-2024/2025, повторив свой прошлогодний успех. Издание «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию текущего матча.

Следить за матчем:
ЦСКА — чемпион Единой лиги? Возможно, сегодня всё решится! LIVE
Live
ЦСКА — чемпион Единой лиги? Возможно, сегодня всё решится! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
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