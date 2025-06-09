Фото: Бэйкон из «Зенита» сидит отдельно от команды во время тайм-аута в финале Единой лиги

В данный момент проходит шестой матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит». На момент написания новости счёт на табло — 25:20 в пользу домашней команды.

Примечательно, что во время первого тайм-аута легкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон находился в стороне от команды, которая слушала установки главного тренера Хавьера Паскуаля.

Фото: t.me/vremyanaataku

Напомним, в случае поражения петербургского клуба ЦСКА станет чемпионом сезона-2024/2025, повторив свой прошлогодний успех. Издание «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию текущего матча.