Звезда «Кливленда» Гарлэнд выбыл на пять месяцев из-за большого пальца ноги — Чарания

Авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил о том, что звёздный защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд перенёс операцию и выбыл на срок до пяти месяцев.

«Звезда «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд перенёс операцию по устранению травмы большого пальца ноги и пропустит примерно 4-5 месяцев», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2024/2025 «Кливленд» занял первое место в Восточной конференции, а в плей-офф «Кавальерс» преодолели первый раунд, где победили со счётом 4-0 «Майами Хит», а на следующей стадии уступили «Индиане Пэйсерс» — 1-4.