«Огромное преимущество». Джордж Гервин объяснил феномен Виктора Вембаньямы

Член Зала славы баскетбола и 12-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Гервин высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Речь идёт не только о его росте, но и о том, как он умеет использовать свои физические данные. Всё это в конечном счёте связано с баскетбольным интеллектом — и это огромное преимущество. Можно обладать выдающейся техникой, но при этом не уметь одновременно играть и мыслить на площадке. Именно такое сочетание отличает великих баскетболистов от остальных.

Вембаньяма способен совмещать игру и мышление, и именно это открывает для него перспективы, которые, возможно, превосходят даже его собственные ожидания», — приводит слова Гервина североамериканский журналист Брэндон Робинсон в своей социальной сети X.