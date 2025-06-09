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«Огромное преимущество». Джордж Гервин объяснил феномен Виктора Вембаньямы

«Огромное преимущество». Джордж Гервин объяснил феномен Виктора Вембаньямы
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Член Зала славы баскетбола и 12-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Гервин высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Речь идёт не только о его росте, но и о том, как он умеет использовать свои физические данные. Всё это в конечном счёте связано с баскетбольным интеллектом — и это огромное преимущество. Можно обладать выдающейся техникой, но при этом не уметь одновременно играть и мыслить на площадке. Именно такое сочетание отличает великих баскетболистов от остальных.

Вембаньяма способен совмещать игру и мышление, и именно это открывает для него перспективы, которые, возможно, превосходят даже его собственные ожидания», — приводит слова Гервина североамериканский журналист Брэндон Робинсон в своей социальной сети X.

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