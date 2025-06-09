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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Видео: Паскуаль не сдержал эмоций во время тайм-аута в матче с ЦСКА

Видео: Паскуаль не сдержал эмоций во время тайм-аута в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не сдержал эмоций во время тайм-аута в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 c ЦСКА, которая в данный момент проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во время одной из пауз в шестой игре Хавьер взял тактический планшет и стал бить им по рекламному щиту. После двух четвертей счёт в пользу армейцев — 52:39. В случае победы в матче ЦСКА станет чемпионом Единой лиги.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, которая доступна в Матч-центре.

Следить за матчем:
Это было бесхребетно. «Зенит» разгромно проиграл, а ЦСКА — снова чемпион
Это было бесхребетно. «Зенит» разгромно проиграл, а ЦСКА — снова чемпион
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