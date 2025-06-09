Видео: Паскуаль не сдержал эмоций во время тайм-аута в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не сдержал эмоций во время тайм-аута в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 c ЦСКА, которая в данный момент проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во время одной из пауз в шестой игре Хавьер взял тактический планшет и стал бить им по рекламному щиту. После двух четвертей счёт в пользу армейцев — 52:39. В случае победы в матче ЦСКА станет чемпионом Единой лиги.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, которая доступна в Матч-центре.